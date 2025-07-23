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‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu! Yunanistan ve İsrail panikledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu! Yunanistan ve İsrail panikledi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Eurofighter alımı için taraf ülkelerle prensip anlaşmasına vardığı haberi Yunanistan ve İsrail’de endişeye yol açtı.

İsrail basınında, Türkiye’nin uçak filosunu güçlendirmek için peş peşe adımlar attığına dikkat çekildi. İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de, Türkiye’nin Orta Doğu’da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek “Ankara’nın, İngiltere ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesi engellenmeli” dedi. 

‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu! Yunanistan ve İsrail panikledi - 1. Resim

İsrail’in Maariv gazetesi “Yunanistan ve İsrail, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlenmesinden endişeleniyor. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde F-35 ve F-16’lara ilişkin anlaşmalara dair rahatsızlıklarını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı  ile İsrailli yetkililerin toplantılarında konu gündeme geldi” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in C14 haber sitesi, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında Eurofighter’lar için varılacak anlaşmanın bölgedeki güvenlik denklemini değiştirebileceğini yazdı. “Endişenin sebebi ne? Türkiye, savaş uçağı satın almak için büyük bir anlaşmanın eşiğinde” başlıklı haberde, Almanya Başbakanı Merz’in açıklaması “Türkiye ile Avrupa arasındaki ittifakın sıkılaşacağına dair bir işaret” olarak yorumlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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