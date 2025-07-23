‘Türkiye savaş uçağı alacak’ korkusu! Yunanistan ve İsrail panikledi

Türkiye’nin Eurofighter alımı için taraf ülkelerle prensip anlaşmasına vardığı haberi Yunanistan ve İsrail’de endişeye yol açtı.

İsrail basınında, Türkiye’nin uçak filosunu güçlendirmek için peş peşe adımlar attığına dikkat çekildi. İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de, Türkiye’nin Orta Doğu’da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek “Ankara’nın, İngiltere ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesi engellenmeli” dedi.