MİT'ten nokta FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi

MİT’ten nokta FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
MİT’ten nokta FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman'ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakaladı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "mahrem imamı" Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.

MİT’ten kritik FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi - 1. Resim

YURT DIŞINA KAÇACAKTI 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDAYDI 

Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.

Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

