MİT’ten nokta FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman'ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakaladı.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "mahrem imamı" Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.
YURT DIŞINA KAÇACAKTI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDAYDI
Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.
Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru