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FETÖ’cüler e-İmza olayını da sulandırdı! Hainler bu sefer de emniyet teşkilatını hedef aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FETÖ’cüler e-İmza olayını da sulandırdı! Hainler bu sefer de emniyet teşkilatını hedef aldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ’cülere ait sosyal medya hesaplarında bir süredir dolaşan “Başkomiserin e-İmza’sını almışlar ve e-İmza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar” iddialarının doğru olmadığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan “başkomiserin e-İmza’sıyla uyuşturucu sistemine girildiği” şeklindeki haberlere ilişkin, e-İmza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını bildirdi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-İmza’nın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-İmza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi. Kurum tarafından üretilen bu e-İmza’nın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Bahsedildiği gibi e-İmza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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