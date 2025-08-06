FETÖ’cüler e-İmza olayını da sulandırdı! Hainler bu sefer de emniyet teşkilatını hedef aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan “başkomiserin e-İmza’sıyla uyuşturucu sistemine girildiği” şeklindeki haberlere ilişkin, e-İmza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını bildirdi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-İmza’nın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-İmza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi. Kurum tarafından üretilen bu e-İmza’nın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Bahsedildiği gibi e-İmza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.