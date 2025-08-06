E-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılır

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Kırık, “İmzalanan belgenin dijital sertifikası kontrol edilerek e-İmza’nın geçerliliği anlaşılabilir. Her e-İmza, sahibine özel bir kriptografik anahtar içerir ve bu anahtar belgeye iliştirilir. Eğer belge sonradan değiştirilmişse veya imza başka bir kişiye aitse, bu teknik olarak sistemler tarafından fark edilir” dedi.

Kırık, şu uyarılarda bulundu: