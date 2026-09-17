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Dünya

Trump'ın İsrail'e 40 bin bomba satış planına Kongre'den itiraz

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Trump'ın İsrail'e 40 bin bomba satış planına Kongre'den itiraz
Başlık ResmiTrumpın İsraile 40 bin bomba satış planına Kongreden itiraz

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Gregory Meeks, Trump yönetiminin İsrail'e yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin bomba satış önerisine itiraz etti. Meeks, satışa izin vermeyeceğini açıkladı.

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve New York Temsilcisi Demokrat Gregory Meeks, Trump yönetiminin İsrail'e yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin adet bomba satış önerisine ilişkin açıklama yaptı.

Meeks, söz konusu satışa itiraz ederek izin vermeyeceğini açıkladı. Trump yönetiminin, mühimmatın İsrail hükümeti tarafından ABD hukuku ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılacağına ilişkin yeterli güvence sunmadığını savunan Meeks, satış planına ilişkin endişelerini dile getirdi.

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Meeks, "İsrail'in güvenliğine ve ciddi bölgesel tehditlere karşı kendisini savunabilme kapasitesine olan güçlü bağlılığımı sürdürüyorum. Ancak, Trump yönetiminin 2 bin libre ağırlığında (yaklaşık 900 kilogram) 40 bin bomba satışına yönelik önerisi, cephaneliğimizdeki en yıkıcı mühimmatlardan bazılarının Gazze ve Lübnan gibi yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ciddi ve çözüme kavuşturulmamış endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li Temsilci, "Bu karar, İsrail'in savunma ihtiyaçlarına yönelik Kongre desteğinin azaldığına işaret etmiyor. Bu, Kongre'nin ABD tarafından sağlanan silahlara ilişkin sorumluluğunu göstermektedir" dedi.

2,8 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT PAKETİ

ABD basını, İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satışının planlandığını bildirmişti.

Satış konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, ilgili Kongre komitelerine gayriresmi olarak iletilen paketin 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içerdiğini söylemişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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