Netanyahu açıkladı: İsrail askerlerini "karalayanlara" vatandaşlık engeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusunun faaliyetlerini konu alan NAZA belgeseliyle ilgili tartışmalar sürerken, İsrail askerlerini 'karalayanların' vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki faaliyetlerini konu alan NAZA belgeseliyle ilgili tartışmalar sürerken iki yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Netanyahu, tasarılardan birinin İsrail askerlerini 'karalayanların' vatandaşlıktan çıkarılmasını, diğerinin ise bu kişiler hakkında açılabilecek davalarda tazminat tutarının 20 kat artırılmasını öngöreceğini bildirdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, İsrail ordusuna büyük zarar verdiğini savunduğu üç olaya değindi.

Bu olayları Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de "hobi olarak bebek öldürdüğü" yönündeki açıklaması, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin Sde Teiman Askeri Gözaltı Merkezi'nde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması ve NAZA belgeseli olarak sıralayan Netanyahu, İsrail ordusunun 'iftiraya uğramaması için' harekete geçeceğini savundu.

NAZA BELGESELİ TARTIŞILIYOR

İtalya'da bu yıl düzenlenen 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen NAZA belgeseli, İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerini konu alması nedeniyle ülkede tartışmalara neden oldu.

Belgeselin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, filmde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarının belirlenerek kimliklerinin tespit edilmesi için askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine talimat verdiği bildirildi.

Netanyahu da daha önce NAZA belgeselini "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olarak nitelendirmişti.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise 13 Eylül'de belgeselin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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