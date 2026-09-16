Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Netanyahu açıkladı: İsrail askerlerini "karalayanlara" vatandaşlık engeli

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Netanyahu açıkladı: İsrail askerlerini
Başlık ResmiNetanyahu açıkladı: İsrail askerlerini karalayanlara vatandaşlık engeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusunun faaliyetlerini konu alan NAZA belgeseliyle ilgili tartışmalar sürerken, İsrail askerlerini 'karalayanların' vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki faaliyetlerini konu alan NAZA belgeseliyle ilgili tartışmalar sürerken iki yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Netanyahu, tasarılardan birinin İsrail askerlerini 'karalayanların' vatandaşlıktan çıkarılmasını, diğerinin ise bu kişiler hakkında açılabilecek davalarda tazminat tutarının 20 kat artırılmasını öngöreceğini bildirdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, İsrail ordusuna büyük zarar verdiğini savunduğu üç olaya değindi.

Bu olayları Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de "hobi olarak bebek öldürdüğü" yönündeki açıklaması, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin Sde Teiman Askeri Gözaltı Merkezi'nde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması ve NAZA belgeseli olarak sıralayan Netanyahu, İsrail ordusunun 'iftiraya uğramaması için' harekete geçeceğini savundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Netanyahu
DÜNYA

Netanyahu'dan pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"

NAZA BELGESELİ TARTIŞILIYOR

İtalya'da bu yıl düzenlenen 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen NAZA belgeseli, İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerini konu alması nedeniyle ülkede tartışmalara neden oldu.

Belgeselin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, filmde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarının belirlenerek kimliklerinin tespit edilmesi için askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine talimat verdiği bildirildi.

Netanyahu da daha önce NAZA belgeselini "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olarak nitelendirmişti.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise 13 Eylül'de belgeselin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Volkswagen'den 322 beygirlik elektrikli model
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
Kızını zincirleyen babadan 'pes' dedirten sözler
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
Yunan lobisi çıkmaza girdi, ABD'li vekil itiraf etti
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
"Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?"
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
İsveçli milletvekili, o camiyi hedef gösterdi
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
Real Madrid maçında gözden kaçmayan detay
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
Suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Sağanak yağış kaç gün sürecek?
MHK TEK TEK AÇIKLADI
MHK TEK TEK AÇIKLADI
Tartışmalı kararlar için videolu değerlendirme
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
Avrupa ülkesinden Türkiye kararı!
"İYİ Kİ BENİ ÖLDÜRMEDİLER"
3 kızını evlatlıktan reddetmek istiyor
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık elektrikli ve arkadan itişli
Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık elektrikli ve arkadan itişli
Kaydet
Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Kaydet
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor! Saat belli oldu
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor! Saat belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.