Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

CHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: "Hiçbir hukuki engel kalmamıştır"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
CHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı:
Başlık ResmiCHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: Hiçbir hukuki engel kalmamıştır

CHP, 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusundan feragat etti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kararın nedenini açıklarken, sürecin uzamasının yeni kongre ve kurultay takvimini geciktirmemesi için bu adımın atıldığını belirterek, "CHP’nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel kalmamıştır" dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. CHP yönetimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği mutlak butlan kararına yönelik yaptığı temyiz başvurusundan feragat etti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulurken bu konu hakkında da bilgi verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Temyiz başvurusu geri çekildi
GÜNDEM

Temyiz başvurusu geri çekildi

DAVACILAR DAVALARINI ÇEKTİ

Sarı, temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, "Bizim burada yapmak istediğimiz şey çok açık ve nettir. CHP'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen, biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur.

CHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: Hiçbir hukuki engel kalmamıştır
Başlık ResmiCHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: Hiçbir hukuki engel kalmamıştır

Dolayısıyla bunun etrafında tezzirat üretmeye gerek yoktur. Burada bizden başka davacılar da vardı. Bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla burada hala bir yargıtay denetimin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DAVAYI NEDEN GERİ ÇEKTİKLERİNİ ANLATTI

Sarı, temyiz başvurusunun neden daha önce geri çekilmediğine ilişkin, "Bizim davayı çekiyor olmamız temyiz sürecin ortadan kaldırmıyor çünkü 4 tane daha davacı vardı. Bu davacılar davacılarını çektikten sonra biz bunu gerçekleştirdik. Birincisi bu.

İkincisi Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin CHP adına bu başvuruyu yapmış olmasını yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.

CHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: Hiçbir hukuki engel kalmamıştır
Başlık ResmiCHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: Hiçbir hukuki engel kalmamıştır
ÖNERİLEN HABERLER
CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi!
GÜNDEM

CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi!

Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde bir siyasal ayrışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Peşinden bir adli tatil süreci başladı. Adli tatil sürecinde de bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadığına göre ve diğer 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki kongrenin üzerindeki bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak zorunlu hale geldi ve bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk kararın kesinleşmesi için. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı
GÜNDEM

Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı

YENİLİK PARTİSİYLE GÖRÜŞTÜLER Mİ?

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, Yenilik Partisi ile görüştükleri iddialarına ilişkin şu cevabı verdi:

"Biz bu iddiaları hayretle takip ediyoruz. Şimdi basın mensuplarının kulislerden elde ettikleri bilgiler, bunlarla ilgili değerlendirmeler bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak teyit edilmemiş ve hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri de kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi formal ya da informal biçimde Yenilik Partisiyle herhangi bir görüşme, toplantı herhangi bir temas içinde değildir"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
Yunan lobisi çıkmaza girdi, ABD'li vekil itiraf etti
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
"Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?"
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
İsveçli milletvekili, o camiyi hedef gösterdi
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
Real Madrid maçında gözden kaçmayan detay
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
Suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Sağanak yağış kaç gün sürecek?
MHK TEK TEK AÇIKLADI
MHK TEK TEK AÇIKLADI
Tartışmalı kararlar için videolu değerlendirme
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
Avrupa ülkesinden Türkiye kararı!
"İYİ Kİ BENİ ÖLDÜRMEDİLER"
3 kızını evlatlıktan reddetmek istiyor
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
ACILI EŞİ BÖYLE SESLENDİ!
ACILI EŞİ BÖYLE SESLENDİ!
Türk iş adamının Kolombiya'da düşen uçağına ulaşıldı
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
Marsilya’nın eski yıldızından Beşiktaş maçı yorumu
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Kardashian'ı bağlayıp mücevherlerini çalmışlardı!
100 ARAÇTAN 6’SI DİZEL!
100 ARAÇTAN 6’SI DİZEL!
Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
ABD'li şirket Türkiye planını açıkladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fransa'da restoranlar bir bir kapanıyor! Her gün 25 işletme kepenk indiriyor
Fransa'da her gün 25 restoran kepenk indiriyor
Kaydet
GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa maçı için geri sayım başladı!
GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa maçı için geri sayım başladı!
Kaydet
Netanyahu'dan pişkin açıklamalar!
Netanyahu'dan pişkin açıklamalar!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.