CHP’de kongre ve kurultay için kritik eşik aşıldı: "Hiçbir hukuki engel kalmamıştır"

CHP, 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusundan feragat etti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kararın nedenini açıklarken, sürecin uzamasının yeni kongre ve kurultay takvimini geciktirmemesi için bu adımın atıldığını belirterek, "CHP’nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel kalmamıştır" dedi.

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. CHP yönetimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği mutlak butlan kararına yönelik yaptığı temyiz başvurusundan feragat etti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulurken bu konu hakkında da bilgi verdi.

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DAVACILAR DAVALARINI ÇEKTİ

Sarı, temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, "Bizim burada yapmak istediğimiz şey çok açık ve nettir. CHP'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen, biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur.

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Dolayısıyla bunun etrafında tezzirat üretmeye gerek yoktur. Burada bizden başka davacılar da vardı. Bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla burada hala bir yargıtay denetimin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DAVAYI NEDEN GERİ ÇEKTİKLERİNİ ANLATTI

Sarı, temyiz başvurusunun neden daha önce geri çekilmediğine ilişkin, "Bizim davayı çekiyor olmamız temyiz sürecin ortadan kaldırmıyor çünkü 4 tane daha davacı vardı. Bu davacılar davacılarını çektikten sonra biz bunu gerçekleştirdik. Birincisi bu.

İkincisi Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin CHP adına bu başvuruyu yapmış olmasını yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.

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Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde bir siyasal ayrışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Peşinden bir adli tatil süreci başladı. Adli tatil sürecinde de bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadığına göre ve diğer 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki kongrenin üzerindeki bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak zorunlu hale geldi ve bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk kararın kesinleşmesi için. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır" dedi.

YENİLİK PARTİSİYLE GÖRÜŞTÜLER Mİ?

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, Yenilik Partisi ile görüştükleri iddialarına ilişkin şu cevabı verdi:

"Biz bu iddiaları hayretle takip ediyoruz. Şimdi basın mensuplarının kulislerden elde ettikleri bilgiler, bunlarla ilgili değerlendirmeler bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak teyit edilmemiş ve hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri de kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi formal ya da informal biçimde Yenilik Partisiyle herhangi bir görüşme, toplantı herhangi bir temas içinde değildir"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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