Kim Kardashian'ı bağlayıp milyonluk mücevherlerini çalmışlardı! Mahkemeden 1 avroluk karar çıktı

Kim Kardashian'ın 2016 yılında Paris'te silahlı soyguncular tarafından etkisiz hale getirilerek milyonlarca avro değerindeki mücevherlerinin çalınmasına ilişkin davada yeni karar çıktı. Fransız mahkemesi, dünyaca ünlü isme sembolik olarak 1 avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığı ve uzun süre gündemden düşmeyen silahlı soygunla ilgili hukuk sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Paris'teki mahkeme, yaklaşık 10 yıl sonra Kardashian'a sembolik olarak 1 avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Karara konu olan soygun, Ekim 2016'da Paris Moda Haftası sırasında Kardashian'ın Hotel de Pourtales'te kaldığı sırada gerçekleşti. Bazıları polis kılığına giren saldırganlar, Kardashian'ı silah zoruyla etkisiz hale getirerek milyonlarca avro değerindeki mücevherlerini çaldı.

Kim Kardashianı bağlayıp milyonluk mücevherlerini çalmışlardı! Mahkemeden 1 avroluk karar çıktı

SİLAH ZORUYLA BAĞLAYIP BANYOYA KAPATTILAR

Kardashian'ın ellerini plastik kelepçe ve bantla bağlayan soyguncular, ünlü ismi banyoya kapattıktan sonra milyonlarca avro değerindeki mücevherlerle kaçtı.

Çalınanlar arasında Kardashian'ın o dönem evli olduğu Kanye West'in hediye ettiği milyonlarca dolar değerindeki elmas nişan yüzüğü de bulunuyordu. Mücevherlerin büyük bölümüne bir daha ulaşılamadı.

Kardashian, daha sonra mahkemede verdiği ifadede saldırı sırasında cinsel saldırıya uğramaktan ve öldürülmekten korktuğunu anlatmıştı.

Kim Kardashianı bağlayıp milyonluk mücevherlerini çalmışlardı! Mahkemeden 1 avroluk karar çıktı

10 YIL SONRA 1 AVRO TAZMİNAT

Soygunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra açıklanan hukuki kararda Kardashian'a sembolik olarak 1 avro tazminat verilmesine hükmedildi.

Soygun sırasında aynı binada bulunan arkadaşı ve stilisti Simone Harouche da 1 avro tazminata hak kazandı.

Kardashian ve Harouche, People dergisine yaptıkları ortak açıklamada, "Bugünkü karar tazminatla ilgili değil; hesap verebilirlik ve tanınma ile ilgilidir" dedi.

İkili, Fransız adalet sistemine ve dava boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

"DEDE SOYGUNCULAR" OLARAK ANILDILAR

Fransız polisi soruşturma kapsamında 17 şüpheliyi gözaltına alırken, 10 kişi 2025 yılında Paris'te hakim karşısına çıktı.

Mayıs 2025'te yedi erkek ve bir kadın soygunla bağlantılı suçlardan mahkum edildi. Mahkum edilenler arasında soruşturmacıların soygunun organizatörü olarak tanımladığı Aomar Ait Khedache de bulunuyordu.

Sanıkların birçoğunun dava sırasında 60'lı ve 70'li yaşlarında olması nedeniyle grup Fransız basınında "les papys braqueurs", yani "dede soyguncular" olarak anıldı.

DİĞER MAĞDURLARA DA TAZMİNAT

Mahkeme, soygun sırasında otelde çalışan resepsiyon görevlisine de tazminat ödenmesine karar verdi. Otel yönetimi de kararla birlikte tazminata hak kazandı.

Kardashian ve Harouche ise yaşadıkları travmanın etkilerini geride bırakmaya devam etmeyi umduklarını aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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