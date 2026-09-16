GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa maçı için geri sayım başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasında Barcelona'yı ağırlayacak. İlk hafta Sporting CP deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki ikinci sınavında sahasında Barcelona karşısına çıkacak. Peki, GS Barcelona maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi...

Galatasaray-Barcelona maçının tarihi ve saati belli olurken, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarının programı da netleşti. Peki GS Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi gün oynanacak?

GS BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşmasının tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı temsilci, 13 Ekim 2026 Salı günü Barcelona'yı sahasında konuk edecek.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki ikinci maçına sahne olacak mücadele 22.00'de başlayacak.

GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasarayın Avrupa maçı için geri sayım başladı!

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00 (3-1)

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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