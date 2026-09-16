2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, şubat tatilinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre öğrencilerin yarıyıl tatili ocak ayının sonunda başlayacak. Peki Şubat tatili ne zaman 2027? Sömestr tatili kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takviminin tüm ayrıntıları...

Öğrenciler, birinci dönemin ardından yaklaşık iki haftalık bir dinlenme dönemine girecek. MEB 2026-2027 takviminin açıklanması ile beraber yarıyıl ve ara tatil tarihleri de netleşti. Peki, Şubat tatili ne zaman 2027?

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN 2027?

2027 yılındaki şubat tatili Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 5 Şubat 2027 Cuma günü tatili tamamlayacak.

Okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Şubat tatili ne zaman 2027? MEB yarıyıl ve ara tatil tarihleri

2026-2027 ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak, ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak.

MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart 2027 Cuma günü ara tatili tamamlayacak.

Şubat tatili ne zaman 2027? MEB yarıyıl ve ara tatil tarihleri

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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