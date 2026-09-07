2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bazı öğrenciler için okullarda hareketlilik başladı. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayan okula uyum çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "Bugün okul var mı?", "Uyum Haftası ne zaman bitecek?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" soruları da gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfına başlayan öğrenciler için ise uyum programı 7-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Peki, bugün okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

BUGÜN OKUL VAR MI, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün okullar uyum haftasına katılacak öğrenciler için başladı. 7 Eylül'de başlayan uyum çalışmaları yeni eğitim kademesine geçen çocukların okula ve yeni eğitim ortamına alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.



Uyum haftası 1. ve 5. sınıflar için başladı! Bugün okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

UYUM HAFTASI 1. VE 5. SINIFLAR İÇİN BAŞLADI

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum süreci 7 Eylül Pazartesi günü başladı.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum çalışmaları 5 gün boyunca devam edecek. Öğrenciler 7, 8, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde çeşitli uyum etkinliklerine katılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin uyum çalışmaları 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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