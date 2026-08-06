Yaz tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevirdi. Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak soruları ise gündeme getirildi. İşte, MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ve tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yeni takvim resmen duyuruldu. Yeni takvim kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma programı, öğrencilerin okula başlayacağı tarih, uyum eğitimleri ile ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de netleşti. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?



Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili ise 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

2026-2027 ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

2027 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü bitecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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