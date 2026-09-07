Paçanga, katmer, sigara böreği... Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! Listeye Türkiye damga vurdu

Börek denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden biri olan Türkiye, dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas’ın güncel börek sıralamasına damga vurdu. Listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den 8 börek çeşidi yer aldı.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi börek çeşitlerini sıraladı. Güncellenen listeye Türkiye adeta damga vurdu. İlk 10'da yer alan 8 farklı börek çeşidi Türkiye'den çıktı.

ZİRVE PAÇANGA BÖREĞİNİN

TasteAtlas'ın "10 Börek Çeşidi" sıralamasında ilk sırayı İstanbul'a özgü paçanga böreği aldı. 4,3 puanla listenin zirvesine yerleşen paçanga böreği; yufka içerisine pastırma ve kaşar peyniri konularak hazırlanıyor. Geleneksel olarak kızartılarak servis edilen böreğe isteğe göre biber ve domates de eklenebiliyor.

İKİNCİ SIRADA GAZİANTEP KATMERİ VAR

Listenin ikinci sırasında ise Gaziantep katmeri yer alıyor. 4,3 puan alan katmer, Antep mutfağının en dikkat çekici lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Antep fıstığı ve kaymakla hazırlanan katmer, ince ve çıtır hamuruyla özellikle kahvaltıda tüketiliyor. TasteAtlas, Gaziantep'te katmer satan fırın ve kafelerin sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar hizmet verdiğine dikkat çekiyor.

Boşnak böreği

İLK 10'DA 8 TÜRK BÖREĞİ

Türkiye'nin damgasını vurduğu listenin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:

Sıra Lezzet Ülke / Bölge 1 Paçanga böreği Türkiye 2 Katmer Türkiye 3 Burek Bosna-Hersek 4 Kol böreği Türkiye 5 Chebureki (Çiğ börek) Kırım 6 Sigara böreği Türkiye 7 Gül böreği Türkiye 8 Boşnak böreği Türkiye 9 Su böreği Türkiye 10 Tepsi böreği Türkiye

Böylece listenin ilk 10 sırasında 8 Türk böreği yer aldı. Türkiye dışında listeye giren diğer lezzetler ise Bosna-Hersek'ten burek ve Kırım kökenli chebureki oldu.

Su böreği

HAZIRLANMASI EN ZAHMETLİ BÖREK DE LİSTEDE

Listenin 9. sırasında yer alan su böreği, hazırlanması en zahmetli börek çeşitlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. TasteAtlas'a göre su böreğinde hamur katları su, zeytinyağı, süt ve yumurta karışımından geçirilerek hazırlanıyor. Geleneksel olarak peynir ve maydanozla buluşturulan börek, yumuşak ve sulu dokusuyla öne çıkıyor.

YÜZ BİNLERCE DEĞERLENDİRME DİKKATE ALINDI

TasteAtlas'ın sıralaması yalnızca sınırlı sayıdaki değerlendirmeye dayanmıyor. Platformun açıklamasına göre 17 Ağustos 2026'ya kadar bu liste için 796 bin 144 değerlendirme kaydedildi. Bunların 520 bin 250'si sistem tarafından geçerli kullanıcı değerlendirmesi olarak kabul edildi.

Platform, değerlendirme sisteminde bot ve milliyetçi ya da yerel 'vatansever' oyları ayıklamaya yönelik mekanizmalar kullandığını ve bilgili kullanıcıların değerlendirmelerine daha fazla ağırlık verdiğini belirtiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası