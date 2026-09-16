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Müstehcen içerik paylaşan 419 hesaba erişim engeli

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Müstehcen içerik paylaşan 419 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiMüstehcen içerik paylaşan 419 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bir linke erişim engeli getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

419 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 hesap belirlendi.

Soruşturma kapsamında söz konusu hesaplara ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bir linke erişim engeli getirildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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