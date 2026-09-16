İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. TOKİ tarafından yürütülen projede ilk etapta 1.071 konut kiraya verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. İşte kiralık TOKİ başvuru şartları ve kira fiyatları...

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde konutların belirli bir süre için tahsis edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 1+1'den 4+1'e kadar farklı konut seçenekleri bulunurken aylık tahsis bedelleri konut tipine ve bölgeye göre değişiyor. Peki, kiralık TOKİ başvuruları ne zaman? İşte kira fiyatları ve başvuru şartları

KİRALIK TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların e-Devlet'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" bölümünü kullanması gerekiyor. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Kiralık TOKİ başvuruları ne zaman? İşte kira fiyatları ve başvuru şartları

KİRALIK TOKİLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk etapta yer alan 1.071 konut için kura sürecinin Ekim 2026'da yapılması planlanıyor. Konutların teslimlerinin de aynı ay içerisinde başlaması öngörülüyor.



Kiralık TOKİ başvuruları ne zaman? İşte kira fiyatları ve başvuru şartları

KİRALIK TOKİ FİYATLARI NE KADAR, İSTANBUL TOKİ KİRALARI KAÇ TL?

Açıklanan başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den başlayan bedellerle tahsis edilecek.

Grup olarak belirlenen Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 1+1 konutların aylık bedeli 10 bin TL, 2+1 konutların bedeli 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 konutların bedeli ise 15 bin ila 18 bin TL arasında olacak.

Maltepe, Tuzla ve Kartal'dan oluşan 2. grupta 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin ila 18 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin ila 20 bin TL arasında tahsis edilecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'i kapsayan 3. grupta 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 konutlar ise 15 bin ila 18 bin TL arasında olacak.

Arnavutköy'ün yer aldığı 4. grupta ise 2+1 konutlar 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin ila 18 bin TL arasında tahsis edilecek.



Kiralık TOKİ başvuruları ne zaman? İşte kira fiyatları ve başvuru şartları

KİRALIK TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar toplam 12 ilçede bulunacak. Proje kapsamında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde konut tahsisi yapılacak.

Kiralık TOKİ başvuruları ne zaman? İşte kira fiyatları ve başvuru şartları

KİRALIK TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak



Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapmak



Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak



Önceki sosyal konut projelerinde (veya İlk Evim Arsa) aktif asil/yedek hak sahibi olmamak



Kendisi veya eşi adına, T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamak



Kendisi veya eşi adına, son beş yıl içinde konut alım-satım işlemi yapmamış olmak



Evli olmak (65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evli olma şartı aranmaz)



Hane halkı aylık net gelirinin 100.000 TL'yi aşmaması



Başvuru tarihi itibarıyla, İstanbul İlinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmek



Seçilen kategoriye ilişkin ilan edilen şartları sağlamak ve belgelemek

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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