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Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!

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Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!
Başlık ResmiMilan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı başladı. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Milan, lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı sahasında ağırlayacak. İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ederken muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı.

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2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın yeni sezonundaki ilk maçlar arasında Milan - Benfica karşılaşması da yer alıyor. San Siro'da oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayarak ilk haftadan hanesine puan yazdırmak istiyor. Peki Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MİLAN - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan ile Benfica, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!
Başlık ResmiMilan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!

MİLAN - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Milan - Benfica maçı tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!
Başlık ResmiMilan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!

MİLAN - BENFİCA MUHTEMEL 11

Milan: M. Maignan, D. Moreira, S. Pavlovic, A. Cissé, Y. Musah, M. Gabbia, L. Modric, C. Pulisic, K. De Winter, S. Chukwueze, G. Ramos

Benfica: S. Soares, A. Circati, T. Araújo, L. Barreiro, C. Lenglet, J. Palhinha, S. Dahl, A. Schjelderup, G. Sudakov, D. Lukebakio, J. Durán

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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