Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti

Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti
Kamu Kurumları, Siber Güvenlik, Sızma, E-İmza, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahte diploma olayı ile ortaya çıkan e-İmza skandalının ardından kamu kurumları, “Başka sızma var mı?” diyerek geniş çaplı bir araştırma başlattı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamu görevlilerinin e-İmza’sını kopyalayıp, sahte diploma, ehliyet, kimlik kartı çıkarılmasına ilişkin soruşturma sürerken, devletin tüm birimleri kullandıkları elektronik sistemlere sızma olup olmadığı yönünde çok yönlü bir araştırma başlattı.

Buna göre, her kurum kendi elektronik sistemlerinin güvenlik duvarlarını sızmalara karşı güçlendiriyor. Zaman zaman kamuda yapılan sanal saldırı tatbikatları artırıldı.

Bir yandan da mart ayında Meclis’te kabul edilen Siber Güvenlik Yasası kapsamında alınacak tedbirlerin jet hızıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti - 1. Resim

ETKİN TEDBİR ŞART

Yasa kapsamında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı; kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyet yürütecek.

AK Parti’nin hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bir an önce bu tür çalışmaları çok daha sıkı koordine edip özellikle e-Devlet gibi kamu altyapılarına her türlü sızmayı önleyecek, sızanlarla çok etkin ve caydırıcı mücadele edecek ve teknolojik altyapıyı koruyacak tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

15 YIL HAPİS TALEBİ

Özkaya ayrıca, Türkiye’de zaman zaman tartışma konusu olan sınav sorularının çalınmasına yönelik iddialara karşı da yeni düzenleme yapılmasını teklif ederek, “Sınav sorusunu çalan kişilerin TCK’nın sadece sahtecilik/dolandırıcılık gibi genel hükümleri ile değil özellikle bu alanda münhasır bir düzenleme yapılarak çok daha ciddi cezaların tercih edilmesini ve en az 15 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

EFOR, OFÇAY'ı bünyesine kattı, kapasiteyi katlayacak! Kahve ve soğuk çaya 100 milyon dolarlık yatırım yapacakE-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
E-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılır - GündemE-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılırABD'den SDG'nin entegrasyonu için net mesaj: TBMM komisyonu açıklaması dikkat çekti - GündemABD'den SDG'nin entegrasyonu için net mesajSavunma sanayide 16 milyar dolarlık zirve yürüyüşü! ASELSAN rekora koştu - Gündem16 milyar dolarlık zirve yürüyüşü! Rekora koştuTahran'dan Türkiye'nin diplomasisine övgü: İsrail-İran çatışmasına dikkat çekti - Gündemİran'dan Türkiye'nin diplomasisine övgüÇevreyi rahatsız eden grup, jandarmaya saldırdı: "Seni sivilken vururum, öldürürüm" tehdidi - Gündem"Seni sivilken vururum, öldürürüm" tehdidiAnkara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda inşaat tam gaz sürüyor! 7 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek - Gündem7 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...