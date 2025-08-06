Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamu görevlilerinin e-İmza’sını kopyalayıp, sahte diploma, ehliyet, kimlik kartı çıkarılmasına ilişkin soruşturma sürerken, devletin tüm birimleri kullandıkları elektronik sistemlere sızma olup olmadığı yönünde çok yönlü bir araştırma başlattı.

Buna göre, her kurum kendi elektronik sistemlerinin güvenlik duvarlarını sızmalara karşı güçlendiriyor. Zaman zaman kamuda yapılan sanal saldırı tatbikatları artırıldı.

Bir yandan da mart ayında Meclis’te kabul edilen Siber Güvenlik Yasası kapsamında alınacak tedbirlerin jet hızıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor.

ETKİN TEDBİR ŞART

Yasa kapsamında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı; kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyet yürütecek.

AK Parti’nin hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bir an önce bu tür çalışmaları çok daha sıkı koordine edip özellikle e-Devlet gibi kamu altyapılarına her türlü sızmayı önleyecek, sızanlarla çok etkin ve caydırıcı mücadele edecek ve teknolojik altyapıyı koruyacak tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

15 YIL HAPİS TALEBİ

Özkaya ayrıca, Türkiye’de zaman zaman tartışma konusu olan sınav sorularının çalınmasına yönelik iddialara karşı da yeni düzenleme yapılmasını teklif ederek, “Sınav sorusunu çalan kişilerin TCK’nın sadece sahtecilik/dolandırıcılık gibi genel hükümleri ile değil özellikle bu alanda münhasır bir düzenleme yapılarak çok daha ciddi cezaların tercih edilmesini ve en az 15 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.