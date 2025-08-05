Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin Dışişleri kaynaklarından belgeli cevap! Yasal süreç başlatıldı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan’ın üniversite diplomasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları yalanladı. Kaynaklar, bu tür asılsız iddiaların FETÖ ve benzeri yapılar tarafından yürütülen yıpratma kampanyalarının bir parçası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve YÖK’ün daha önce belgelerle açıklama yaptığını hatırlatan Bakanlık, Bakan Fidan’ın tüm eğitim belgelerinin kamuoyuyla paylaşıldığını ve asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle iddialara cevap verdiğini hatırlattı.
"FETÖ VE TÜREVLERİNİN YAPTIĞI SİSTEMATİK YIPRATMA KAMPANYASI"
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir." ifadesini kullandı.
DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya cevap verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 13 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)
Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"
YASAL YOLLARA BAŞVURULDU
"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.
"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş; aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir. Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."