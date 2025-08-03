"Sır küpü" Hakan Fidan neden yıpratılmaya çalışılıyor? Canlı yayında flaş sözler: Hedefte olması şaşırtıcı değil

Türkiye'nin gerek yurt içi gerek yurt dışında sergilediği başarılı grafik belli bir kesimi rahatsız etmeye devam ediyor. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde kilit rol oynayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hakan Fidan'ı hedef almış ve hakaretamiz ifadeler kullanarak algı oluşturmaya çalışmıştı.

Konuyla ilgili TGRT Haber hafta sonu spikeri Ferhat Ünlü, Hakan Fidan'ın neden hedef tahtasına oturtulduğunu net şekilde anlattı.

Ünlü'nün çok konuşulacak açıklamaları şu şekilde:

"Hakan Fidan, şimdinin Dışişleri Bakanı. 13 yıl boyunca MİT'i yönetmiş, devletin sır küpü. Bu sır küpü kavramı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde, 2012 senesinin 7 Şubat'ında MİT'in Başkanı, o dönemdeki müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanma girişimiyle dile getirdiği bir söz. Bunun dolayısıyla bir 15 yıllık mazisi olduğunu, 2010'da Hakan Fidan'ın nisan ayında müsteşar yardımcısı sonra mayıs ayında MİT Müsteşarlığına getirildiğini biliyoruz. Hemen ondan sonra İsrail, 'Hakan Fidan İran'a müzahir birisi.', bu tamamen bir dezenformasyon. İran'a bilgi veriyor iddiasıyla İsrail basınının önde gelen temsilcilerinden Haaretz'de yayınlanan bir makaleyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı, 2012'de ilk göreve gelmesinden iki yıl sonra FETÖ'nün7 Şubat operasyonunda da Hakan Fidan'ı korudu.

"ORMAN YANGINLARIYLA BİR BAKANIN HEDEF TAHTASINA OTURTULMASI CENTİLMENCE DEĞİL"

Orman yangınları gizli servislerin yıllardır tevessül etmediği bir aşağılık operasyon. Bu kadar aşağı seviyede, bu kadar insan ve doğa düşmanlığının izahı olamaz. Dolayısıyla bunlar gerekçe gösterilerek, bunlar eksenli bir güvenlik tartışmasında bir dışişleri bakanının, bir içişleri bakanının ve tarım ve orman bakanının hedef tahtasına oturtulması centilmence değil. Orman yangınları istihbarat servisleri için bile en aşağı ihanet örneği olarak görülüyor. Ulus devletler, özellikle turizmle uğraşan ülkeler kendi bekaları için iş birliği içinde olmak zorunda.

" HEDEFTE OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL " Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail bağlamlı bir tartışmada Kolombiya'nın başkenti Bogota'da İsrail'e yaptırım yapılmasına yönelik imza kampanyasına Türkiye katılmadığı gerekçesiyle işte 'Kurtlar Vadisi gibi TikTok videosu çekiyorsun' vesaire kabilinden 'Pabucumun atanmışı' söylemiyle hakaretamiz bir dil kullandı. Bu yıpratmanın bir parçası ama sadece ana muhalefet liderinin açıklamasıyla bağlantılı bir şey değil, evveli var. Siyasi bir mesele de değil, aslında güvenlik boyutu var. Çünkü Terörsüz Türkiye süreci bağlamında Hakan Fidan'ın önemli bir rolü var. Hem eski bir istihbarat patronu olarak ve aynı zamanda PYD'nin bu sürece ayak uydurması gerektiğini sahadan verilerle hem diplomatik bağlamda hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte yürüttüğü istihbarat çalışmaları bağlamında. Dolayısıyla hedefte olması şaşırtıcı değil.

" HAKAN FİDAN, ORTA DOĞU'YU İYİ BİLİR "

2010'da söylemiştim, Mossad'ın hedefiydi. Hakan Fidan, 2020'de de bir arsenikli suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı. O olayın arka planı çok belli değil ama bir suikast girişimine maruz kaldığını söylemiş bir Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan, Orta Doğu'yu iyi bilir, Anglo-Sakson dünyasını, NATO dünyasını iyi bilir. 17 Temmuz 1967 doğumlu ve daha önemlisi Türk Devletleri Teşkilatı'nın hinterlandı olan Mâverâünnehir bölgesini iyi bilir. O meşhur Fergana Vadisi'ni arabayla kendisi kullanarak zamanında keşfetmiş birisi. Oradaki devlet büyükleri ve bürokrasiyle sıkı bir hukuku var.

"G Ö Z Ö N Ü NDE BİR İSİM"

Dünya savaşı riski meselesini de toparlayayım. Hakan Fidan "Dünya savaşı riski var" açıklamasında bulunmuştu. Bu bağlamda da dünya kamuoyunun ilgisini çekti. Güvenlik, diplomasi ve istihbarat konularında göz önünde bir isim. Bilhassa siyasi eksenli maksatlarla yıpratılması centilmence değil."