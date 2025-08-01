Bakan Fidan'dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'ın üst düzey diplomatik temasları sürüyor.

MEVKİDAŞLARI VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüşen Fidan, bu kez Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.