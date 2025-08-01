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Bakan Fidan'dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Fidan&#039;dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Diplomasi, Haber
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Dışişleri Bakanı Fidan'ın üst düzey diplomatik temasları sürüyor. Fidan, Katar Başbakanı dahil Suudi ve Katarlı mevkidaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın üst düzey diplomatik temasları sürüyor.

Bakan Fidan'dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - 1. Resim

MEVKİDAŞLARI VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüşen Fidan, bu kez Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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