Bakan Fidan'dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan'ın üst düzey diplomatik temasları sürüyor. Fidan, Katar Başbakanı dahil Suudi ve Katarlı mevkidaşları ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın üst düzey diplomatik temasları sürüyor.
MEVKİDAŞLARI VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Akşam saatlerinde Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüşen Fidan, bu kez Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş