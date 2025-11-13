Akıllara durgunluk veren olay Kayseri'de yaşandı. Polisler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırması üzerine gelen şahsın da ehliyetsiz çıkması polisleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlama adına çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, B.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Alkollü yakalanan B.K.

B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.’nın ehliyetinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan D.S.'nin de ehliyeti yok.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

B.K.’ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibinin de ehliyetinin olmaması nedeniyle otomobili teslim alması için çağrılan arkadaşları D.S.’nin de yapılan kontrollerde 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetinin alındığı belirlendi. Polisleri şaşkına çeviren olayda otomobil çağırılan bir başka kişiye teslim edildi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası