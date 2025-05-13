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Konuşma bozukluğu olan adamın film gibi hikayesi: Şarkısı milyonlar dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konuşma bozukluğu olan adamın film gibi hikayesi: Şarkısı milyonlar dinlendi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da doğuştan konuşma bozukluğu olan Cemil Kırbiçer, söylediği şarkılarla kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Konuşma bozukluğu olduğu için çocukluğundan beri garipsenen Kırbiçer, ''Hep şarkıcı olmak istedim, kısmet bugüneymiş'' şeklinde konuştu.

Doğuştan yarık damak hastalığı olan ve ameliyat olup damağına platin takıldığı için konuşma bozukluğu çeken 46 yaşındaki 1 çocuk babası fabrika işçisi Cemil Kırbiçer, yıllar boyunca kendi yazdığı şarkıları arkadaş ortamında seslendirdi.

ÇOK FAZLA OLUMSUZ YORUM ALIYOR

Konuşma bozukluğu olduğu için hep garipsenen Kırbıçer, 'Yağmur gibi', 'Kafayı yedim' ve 'Canımı yakıyorsun' isimli 3 şarkı çıkardı. Kırbiçer'in şarkıları ve klipleri kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Konuşma bozukluğu olduğu için sosyal medyada çok fazla olumsuz yorum yapılan Kırbiçer, hiçbir yoruma aldırış etmeden yeni çalışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çocukluk hayaliydi! Sanat engel tanımadı, milyonlarca kez tıklandı - 1. Resim

''ÇOCUKLUKTAN BU YANA HAYALİMDİ''

Hikayesini gazetecilere anlatan Cemil Kırbiçer, "Benim hikayem 14-15 yaşlarında başladı. O zamanlarda kendime besteler yapardım, hep şarkıcı olmak istedim. Kısmette bugünlerde varmış. Çocukluktan bu yana hayalimdi, 46 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. 3 şarkım çıktı şu zamana kadar, daha da devam edecek hepsini sırayla yayınlayacağız. Sözleri ben yazıyorum" dedi.

Çocukluk hayaliydi! Sanat engel tanımadı, milyonlarca kez tıklandı - 2. Resim

''ŞARKILARIMIN TUTMASINI BEN DE BEKLEMİYORDUM''

Sosyal medyada kendisine yapılan yorumları da hoşgörüyle karşıladığını belirten Kırbiçer, "Bana olumlu olumsuz yorum yapan herkesten Allah razı olsun, sevgilerimi yolluyorum bütün yorum atanlara. Tepkiler beni çok mutlu etti. Şarkılarımın bu kadar tutmasını ben de beklemiyordum, telefonlarım susmuyordu. Görenler tanıyor, şehir dışından yurt dışından beni arıyorlar. Beni gördüklerinde fotoğraf çekiyorlar, onların sevgisi beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşma bozukluğunun şarkı söylemesine engel olmadığına dikkat çeken Kırbiçer, "Doğuştan konuşma bozukluğum var ve bu benim şarkı söylememe engel değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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