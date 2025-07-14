Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: "Hiç bir hain güç, bu milletin iradesini kıramaz"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasi isimlerden önemli mesajlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hiç bir hain güç, bu milletin iradesini kıramaz" derken, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Halkın gücü, tankın gücünü yendi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden tamı tamına 9 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, Mehmetçiğin üniforma ve silahlarını gasp ederek halkın üzerinde kullandı.

Türk milletinin tek vücut halinde başlattığı şanlı direnişte 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 700'ü aşkın vatan evladı da gazilik mertebesiyle şereflendi. Türk halkının tankların altında ezilmek pahasına vatanını çiğnetmediği o gece, çocuk kahramanlara da tanıklık etti.

Türk halkının adına destan ve marşlar yazdığı 15 Temmuz gecesi bugün bir kez daha yad edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasi isimlerden birbiri ardına mesajlar gelmeye başladı. İşte o mesajlar...

CEVDET YILMAZ: HİÇ BİR HAİN GÜÇ, BU MİLLETİN İRADESİNİ KIRAMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dilediklerini, gazilerimize ise minnet duyduklarını söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz ve diğer vesilelerle vatan ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize şükranlarımızı sunarız. Gazilerimize de minnettarız, sağlık ve afiyet diliyoruz.

İki oğlu ve damadı hain FETÖ darbecileri tarafından şehid edilen Muzaffer Gülşen annemizin, büyük bir tevekkül içinde, Filistinli çocuklar için Sayın Cumhurbaşkanımıza biriktirdiği paraları verdiği ana şahit olduk. Böyle mübarek annelere sahip bir milletin iradesini hiç bir hain güç kıramaz."

BİNALİ YILDIRIM: HALKIN GÜCÜ TANKIN GÜCÜNÜ YENDİ

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz, Hakk’ın ve halkın gücünün, tankın gücünü yendiği gecedir.” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Meydanlara inin” çağrısıyla milletimiz sokaklara, meydanlara aktığını hatırlatan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:

"O gece, Başbakan olarak şu açıklamayı yaptım:

“Bu bir kalkışmadır. Asla ve asla bu gibi girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Milletin iradesine kastedenler, bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Hükümetimiz, saldırı altındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açık tutan milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve aziz milletimiz omuz omuza vererek, FETÖ terör örgütü mensuplarının demokrasimizi hedef alan bu ihanet girişimini bertaraf etti."

ÖMER BOLAT: TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE ZİNCİR VURULAMAZ

15 Temmuz gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve liderliği ile milletimizin yüreğindeki inanç, cesaret ve vatan aşkıyla birleşerek hain darbe girişimi Yüce Allah’ın yardımıyla bozguna uğratıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "O gece, yalnızca bir darbe girişimi püskürtülmedi; aynı zamanda tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağı bir kez daha gösterildi." dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tanklara karşı bedenini siper edenler, ölümü hiçe sayıp meydanlara koşanlar iradesine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan milyonlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gece bu millet; sadece bir darbeyi değil, karşısındaki tüm karanlık hesapları da yerle bir etti. O karanlık geceden doğan bu aydınlık geleceğe sahip çıkıyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.