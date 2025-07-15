Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Devlet Bahçeli&#039;den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Bahçeli "15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz paylaşımı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin mesajında, "15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır - 1. Resim

Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin en ağır şekilde bedel ödeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? GSB'den açıklama bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz'da "Atatürk fotoğrafları" yasaklandı mı? Bakanlık'tan mesnetsiz iddialara açıklama geldi - Gündem"Atatürk fotoğrafları" yasaklandı mı?Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: "Hiç bir hain güç, bu milletin iradesini kıramaz" - Gündem"Hiç bir hain güç, bu milletin iradesini kıramaz"Osmaniye'de gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi - GündemGece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildiAK Parti'den "15 Temmuz" paylaşımı: "Tarih, o geceyi bir milletin destansı direnişi olarak yazacak" - GündemAK Parti'den "15 Temmuz" paylaşımıFacia otelinde 78 kişi ölmüştü! Kartalkaya davasında Cuma günü ara karar bekleniyor - GündemKartalkaya davasında Cuma günü ara karar bekleniyorCHP'li ismin acı günü! Kalp ameliyatı olan 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - GündemKalbi delikti... 13 yaşındaki Ege kurtarılamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...