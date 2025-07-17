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Galatasaray'da kaleci operasyonu! Okan Buruk'un favorisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da kaleci operasyonu! Okan Buruk&#039;un favorisi belli oldu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kaleci listesi netleşti. Okan Buruk'un en çok istediği isim İsviçreli yıldız Yann Sommer olduğu aktarılırken mali koşullar uygun olursa transfer gerçekleşecek.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Fernando Muslera sonrası kaleye geçecek ismin belirlenmesi için teknik heyet ve yönetim birlikte hareket ediyor.

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Okan Buruk'un favorisi belli oldu - 1. Resim

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz pazartesi günü kasasına giren sermaye artırımı ile önemli bir finansal kaynağa ulaşırken, bu bütçe özellikle transfer sürecinde belirleyici olacak. Yönetim, uzun süredir gündemde olan Victor Osimhen transferi için somut adımlar atarken, kaleci pozisyonu için de arayışlar hız kazandı.

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Okan Buruk'un favorisi belli oldu - 2. Resim

Galatasaray'ın transfer listesindeki 5 kaleci adayı arasından Teknik Direktör Okan Buruk'un favorisi Yann Sommer olduğu iddia edildi. İsviçreli tecrübeli eldivenin mali koşulları uygun hale geldiği takdirde transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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