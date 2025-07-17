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17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısında alınan kararlar neler? Son dakika Kabine Toplantısı kararları ve gündem konuları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısında alınan kararlar neler? Son dakika Kabine Toplantısı kararları ve gündem konuları belli oldu
Kabine Toplantısı, Türkiye, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika, Haber
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17 Temmuz Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.30'da başladı. Bu noktada alınan kararlar merak ediliyor. 17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısında alınan kararlar neler? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısında alınan kararlar neler? sorusu arama motorlarında sık sık araştırılmaya başladı.

Kritik konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 

17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısında alınan kararlar neler? Son dakika Kabine Toplantısı kararları ve gündem konuları belli oldu - 1. Resim

17 TEMMUZ 2025 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma süreci, Suriye ve Gazzede'ki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, enflasyonla mücadele ve LGS sınav sürecine ilişkin kritik başlıkları ele aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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