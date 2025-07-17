Kabine Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine üyeleri kritik başlıkları masaya yatıracak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.30'da başladı. Kabinenin terörle mücadele sürecini, Suriye'deki gelişmeleri, yangınlarla mücadele çalışmaları ve ekonomideki son durum detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ MASADA

Kabine gündeminin en sıcak başlıklarından biri, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yapılacak ilk kabine toplantısında, bugüne kadar atılan adımlar ele alınacak, sahadaki mevcut durum değerlendirilecek. Sürecin Meclis çatısı altında nasıl ilerletileceği ve kurulması planlanan komisyonun üstleneceği rol görüşülecek.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI GÜNDEMDE

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının da Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor.