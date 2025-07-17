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Kabine Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! İşte masadaki başlıklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kabine Erdoğan&#039;ın başkanlığında toplandı! İşte masadaki başlıklar
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine üyeleri kritik başlıkları masaya yatıracak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.30'da başladı. Kabinenin terörle mücadele sürecini, Suriye'deki gelişmeleri, yangınlarla mücadele çalışmaları ve ekonomideki son durum detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

Kabine Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! İşte masadaki başlıklar - 1. Resim

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ MASADA

Kabine gündeminin en sıcak başlıklarından biri, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yapılacak ilk kabine toplantısında, bugüne kadar atılan adımlar ele alınacak, sahadaki mevcut durum değerlendirilecek. Sürecin Meclis çatısı altında nasıl ilerletileceği ve kurulması planlanan komisyonun üstleneceği rol görüşülecek.

Kabine Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! İşte masadaki başlıklar - 2. Resim

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI GÜNDEMDE

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının da Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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