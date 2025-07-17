Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişimi ne zaman, Bakanlar ne zaman değişecek?

Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişimi ne zaman, Bakanlar ne zaman değişecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişimi ne zaman, Bakanlar ne zaman değişecek?
Cumhurbaşkanı, Erdoğan, Kabine, Bakanlar Kurulu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" ana gündem olurken, bazı bakanların değişimine yönelik de beklenti var.

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenleyeceği Kabine toplantısının ardından bazı bakanlarla kararını bidireceği ve kabinenin perşembe veya cuma gecesi Resmi Gazete’de yayımlanarak açıklanacağı iddiaları sosyal medyada dile getiriliyor. 

Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişimi ne zaman, Bakanlar ne zaman değişecek? - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nda kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlandığını iddia ediliyor. Konuya ilişkin TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişimi ne zaman, Bakanlar ne zaman değişecek? - 2. Resim

KABİNE DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayından kabine değişikliğine dair kulis bilgisi paylaştı. Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.

Ahmet Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; bugün veya yarın kabinede değişiklik beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... "Eleman yok" diye isyan ediyorlarGirenleri uzayda hissettiriyor, tatilcilerin uğrak noktası... 'Yalan Dünya Mağarası' görenleri hayran bırakıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Memleket Partisi kapanıyor mu, neden? Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı? - HaberlerMemleket Partisi kapanıyor mu, neden? Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı?Terlikle araba kullanmak yasak mı, cezası var mı? - HaberlerTerlikle araba kullanmak yasak mı, cezası var mı?Rezan Epözdemir kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla gündemde! - HaberlerRezan Epözdemir kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla gündemde!Deprem mi oldu? 17 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi - HaberlerDeprem mi oldu? 17 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesiTurhan Çömez kimdir, nereli, kaç yaşında? Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in biyografisi - HaberlerTurhan Çömez kimdir, nereli, kaç yaşında? Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in biyografisiMattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi! - HaberlerMattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...