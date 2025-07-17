Kabine toplantısı kararları belli oldu mu? Gözler Beştepe'de!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 17 Temmuz Perşembe günü saat 15.30'da toplanıyor. Yeni toplantının belli olmasıyla kabine toplantısı kararları için vatandaşların gözleri Beştepe'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.30 civarında Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki kritik meselelerini masaya yatırılıyor. Peki, Kabine toplantısı kararları belli oldu mu detaylar takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

17 Temmuz Perşembe günü 15.30-16.00 civarı başlayacak olan Kabine Toplantısı'nın kararları henüz açıklanmadı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00-20.00 arasında yapacağı açıklamalarla gündem maddelerine ve alınan kararlara ilişkin detaylı bilgileri paylaşması bekleniyor.

Gündemde ise PKK'nın silah bırakması ve "Terörsüz Türkiye" süreci, İsrail'in Suriye'deki Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binalarına yönelik saldırıları, orman yangınlarıyla mücadele ve kamu işçilerinin zam görüşmeleri gibi başlıkların Kabine'nin gündeminde yer alıyor.

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası saat 19.00-20.00 arasında kararları açıklaması bekleniyor. Konuşma televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.