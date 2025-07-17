İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Avrupa'nın devleri anlaştı

İngiltere ve Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez kapsamlı bir anlaşma imzaladı. “Kensington Antlaşması” ile iki ülke, savunmadan ticarete, göçten bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda ortak hareket edecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göreve geldikten sonra İngiltere'ye ilk ziyaretini yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i başkent Londra'da ağırladı.

Starmer ile Merz, başkentin Kensington bölgesindeki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'nde bir araya gelerek, iki ülke arasında 23 sayfalık "Kensington Antlaşması"na imza attı.

Söz konusu anlaşma, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere ve Almanya arasında yapılan ilk anlaşma" olarak kayda geçti.

Anlaşmaya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da imza attı.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR

Anlaşmaya göre, iki ülke, ortak askeri ve eğitim tatbikatları, siber tehditlere ve bilgi savaşına karşı çalışma ve silah ihracatı konusunda koordinasyon dahil çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapacak. İki ülke, küresel ısınmayı Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma taahhütlerini yineledi.

Anlaşma kapsamında, İngiltere ve Fransa, ikili ticareti güçlendirmenin yanı sıra ekonomik büyüme yoluyla istihdamı teşvik etmeyi ve yüksek kaliteli iş sayısını artırmayı taahhüt etti. Anlaşmada, ortak araştırma girişimleri ve eğitim projeleri dahil bilim ve teknoloji alanında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kültürel değişim, gençlik hareketliliği ve eğitim alanındaki ortaklıkların desteklenmesine de vurgu yapıldı.

Ayrıca, terörizm, göç ve organize suçlara dair göçmen kaçakçılığını da içeren organize sınır ötesi suçlara karşı ortak mücadele konusunda yıllık diyalog ve işbirliği yapılacak. Anlaşmaya göre, gelecek 10 yıl içinde iki ülke arasında doğrudan demir yolu kurulması amacıyla çalışmalara başlanacak.