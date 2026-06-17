Yeşil Burun Adaları; ya da kendi lakaplarıyla “Mavi Köpekbalıkları” son Avrupa şampiyonu İspanya’dan puan aldı, herkese “Nerede bu ülke” sorusunu sordurdu.

Yeşil Burun Adaları, FIFA’nın Dünya Kupası’na katılan takım sayısını 48’e çıkarmasıyla turnuvada kendine yer bulan, kupanın en küçük üçüncü ülkesi. Diğer ikisi İzlanda ve Curaçao. Nüfusu 500 bin. Batı Afrika kıyılarında Senegal açıklarında küçük bir ada ülkesi. Kendi deyimleriyle “Mavi Köpekbalıkları” son Avrupa şampiyonu İspanya’dan 0-0’lık sonuçla puan almayı başararak Dünya Kupası’na şimdiden damga vurmayı başardı.

İspanyolların 7 şutunda gole izin vermeyen kaleci Vozinha’nın maç sonrasındaki gözyaşları ülkenin durumunu özetler nitelikteydi ki, o Vozinha 26 yaşında Angola’da profesyonel olmuş bir oyuncu…

ANNESİNE VİZE ALAMADI

ABD hükümeti ocak ayında Yeşil Burun Adaları vatandaşlarına, ülkeye seyahat etmek için vize ücretine ek olarak 15 bin dolarlık teminat şartı koşmuştu. Vozinha bu parayı bulamadığı için annesini turnuvaya getiremediğini söyledi gözyaşları içinde. 40 yaşındaki kalecinin bu sözleri dünyada yankılandı ve takipçi sayısı bir gecede 7,9 milyona ulaştı. Takımın İrlanda doğumlu stoperi Roberto Lopes ise aslında bir bankacı. Sonradan futbola başlamış ve federasyon tarafından Linkedin’den atılan bir mesajla millî takıma çağrılmış. Hatta Portekizce bilmediği için mail’i silmiş, 9 ay sonra İngilizce gelen mesajla takıma katılmış.

Dünya Kupasının en küçük üçüncü ülkesinin hikayesi: Fakir ama gururlu

BİZİM TAKIM!

Dünya Kupası’nda tarih yazan Yeşil Burun Adaları’nın kaptanı 1. Lig ekibi Iğdır FK’da oynayan Ryan Mendes. İspanya karşısında maça ilk 11’de başladı. Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir’de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61’de oyuna girdi.

HER BİRİ BAŞKA ÜLKEDE

Yeşil Burun Adaları’nın dünya futboluna dolaylı yoldan etkisi çok büyük. İsveç efsanesi Henrik Larsson, Portekizli yıldızlar Luis Nani, Nelson Semedo, Renato Sanches ve Fransız orta saha Patrick Vieira gibi isimlerin kökenleri Yeşil Burun Adaları’na dayanıyor.

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