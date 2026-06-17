Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Resmin Ritmi”
Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi, film festivali ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | “Resmin Ritmi”
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Kültür - Sanat az önce
Meksikalı ressam Jazzamoart’ın cazı tuvale taşıyan sergisi, “CerModern Tasarım Pazarı” ve Uluslararası Gastronomi Film Festivali gibi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.
- Meksikalı ressam Jazzamoart’ın “Resmin Ritmi” sergisi 11 Temmuz’a kadar Beyoğlu’ndaki 6. Daire Sanat Galerisinde olacak.
- “CerModern Tasarım Pazarı”, 20-23 Haziran’da Ankara’da gezilebilecek.
- Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilecek.
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MURAT ÖZTEKİN - Meksikalı ressam Jazzamoart’ın, cazın ruhunu tuvale taşıdığı “Resmin Ritmi” sergisi 11 Temmuz’a kadar Beyoğlu’ndaki 6. Daire Sanat Galerisinde sanatseverleri ağırlayacak.
>> “CerModern Tasarım Pazarı”, 20-23 Haziran’da Ankara’da gezilebilecek.
>> Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilecek.
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