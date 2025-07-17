CHP'de kongre takvimi netleşiyor! Gözler delege seçimlerinde

CHP'nin ağustos ayında gerçekleştirilecek ilçe delegesi seçimleri ile beraber ilçe ve il kongre takvimi süreci netleştirilecek.

CHP'de ilçe ve il kongreleri takvimi sürecinin ağustosta ilçe delegesi seçimiyle başlayacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başladı.

GÖZLER AĞUSTOS AYINDAKİ SEÇİMLERDE

Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak.

Açıklamada, ilçe kongrelerinin 13 Eylül'de, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de başlayacağı, sürecin 5 Kasım'da tamamlanacağı ifade edildi.