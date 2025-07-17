Memleket Partisi'nin kapanma süreci kurucusu Muharrem İnce’nin CHP'ye dönüşüyle yaşandı. CHP'den ayrılarak 2021 yılında Memleket Partisi’ni kuran İnce, üç yılı aşkın sürenin ardından yeniden CHP'ye döndü. Memleket Partisi kapatma kararına ilişkin detaylar paylaşılırken kamuoyunca Memleket Partisi kapanıyor mu, neden, Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı gibi sorular da gündemde yer buldu.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada partinin olağanüstü kurultay kararı aldığını duyurdu. Peki, Memleket Partisi kapanıyor mu, neden? Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı?

MEMLEKET PARTİSİ KAPANIYOR MU?

Memleket Partisi’nin siyasi yolculuğu sona eriyor. 2021 yılında kurulan ve Muharrem İnce liderliğinde kısa sürede kamuoyunun dikkatini çeken Memleket Partisi 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olağanüstü kurultayda kendini feshedecek.

Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kurultayda partinin kapanma kararı alacağı bildirildi.

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MEMLEKET PARTİSİ NEDEN KAPANIYOR?

Partinin kapanma kararı lideri Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesiyle gündeme geldi. Parti yetkilileri kapanma sürecini ortak mücadele adına “yeni bir başlangıç” olarak değerlendirdi.

Asuman Ali Güven’in açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.''

MUHARREM İNCE CHP’YE KATILDI MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce resmen CHP’ye katıldı. 2021 yılında CHP’den ayrılarak kendi siyasi hareketini başlatan İnce, yıllar sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı.

CHP TBMM Grup Toplantısı’na katılarak dönüşünü ilan eden İnce, burada yaptığı konuşmada, gelişinin pişmanlık değil bir “hasretin sona ermesi” olduğunu belirtti.