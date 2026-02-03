Altın fiyatlarında son dakika! 3 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.665 TL’den güne başlarken, fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.320 TL’den gerçekleşiyor. Ons altında dün %5’e yaklaşan düşüşün ardından bugünkü işlemlerde tepki alımları öne çıkıyor. Ons fiyatında da 4.765 dolara yakın denge arayışı sürerken, piyasalar ABD-İran müzakerelerine odaklandı. Son düşüşe rağmen Deutsche Bank ve UBS’ten altın için pozitif beklentiler öne çıktı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda değerli metaller haftaya sert hareketlerle başladı. Dünkü işlemlerde ons altın fiyatı %-4,8 geriledi ve 4.661 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise altında tepki alımları takip ediliyor. Ons fiyatında TSİ 06:15 itibarıyla 4.765 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

3 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki yukarı tepki, gram altın fiyatına da pozitif yansıyor. 3 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.665 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 7.330 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.940 TL’den gerçekleşiyor. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde 6.160 TL seviyesine kadar gerilemişti.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Haftanın ikinci işlem gününde gümüş fiyatında da yükseliş öne çıkıyor. Dünkü işlemlerde %-6,90 değer kaybeden gümüş, 79,30 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise fiyatlar 81,15 dolara yöneldi. Gümüşte 50 günlük ortalamaya da işaret eden 78,25 dolar desteğini koruma çabası dikkatlerden kaçmıyor.

TEMİNAT TAMAMLAMA SATIŞLARI!

Altın ve gümüş fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; kaldıraçlı işlemlerin gerçekleştiği Chicago emtia borsanın (CME) teminat oranlarını artırmasının ardından, yüksek pozisyon taşıyan yatırımcılar, yeni para yatırmak yerine mevcut kârlı pozisyonlarında hızla satışa yönelmişti. Bu etki ile haftanın ilk işlem gününde sert hareketler gerçekleşti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Salı günü işlemleri daha sakin başlarken, yatırımcılar bir taraftan da ABD ve İran arasındaki müzakerelere odaklandı. Bu hafta ilk gerçekleşmesi beklenen müzakereler, piyasalarda jeopolitik risk algısını bir miktar düşürüyor.

KEVIN WARSH ETKİSİ

Öte yandan FED Başkanlığı için aday olarak gösterilen Kevin Warsh’ın, “bilanço küçültme” ve “faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma” gibi hamlelere yönelebileceği yönündeki piyasa beklentileri de kıymetli metallerde satış baskısını beraberinde getirmişti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarında yaşanan son hareketlerin ardından küresel finans kuruluşlarından da önemli değerlendirmeler geldi. Alman Deutsche Bank; son düşüşün kalıcı olmayabileceğini, yatırımcıların sarı metale yatırım yapma gerekçelerinin değişmediğini, ons fiyatının 2026 yılında 6.000 bin dolar hedefine doğru ilerleyebileceğini aktardı.

İsviçreli UBS de altın fiyatının 4.500-4.800 dolar bandında konsolide olmasını beklediklerini bildirerek, 6.200 dolarlık hedef fiyat tahminini korudu.

Haberle İlgili Daha Fazlası