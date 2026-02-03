Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de sezonun ilk iletişim oyunu büyük heyecana sahne oldu. Takımlar, sevdiklerinden mektup alabilmek için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Duygusal anların yaşandığı gecede iletişim ödülünü kazanan takım merak konusu oldu. İşte, Survivor'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü iletişim oyununu kazanan takım....

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı oynanan iletişim oyunu izleyiciyi ekran başına kilitledi. Güç, denge ve atışların ön planda olduğu oyunda yarışmacılar, ailelerinden ve sevdiklerinden haber alabilmek için parkurda yarıştı. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da sezonun ilk iletişim ödül oyunu 2 Şubat Pazartesi akşamı oynandı. Sunucu Murat Ceylan, oyunu kazanan takımın sevdiklerinden mektup alacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası duygusal anlar yaşandı.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat 2026 kazanan takım belli oldu

Kıran kırana geçen mücadelede iki takım da skor anlamında uzun süre başa baş ilerledi. Nefes kesen final anlarının ardından iletişim oyununu 12-10’luk skorla Ünlüler Takımı kazandı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de son olarak elenen isim Tuğçe Melis Demir olmuştu.

