İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin otoparkında bulunan bir araçta yangın çıktı. Alevler diğer araçlara da sirayet ederken, toplamda 5 araç zarar gördü.

Önceki gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan sitenin eksi 2'nci katındaki otoparkta bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler park halindeki başka araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Site otoparkında yangın! 5 araç zarar gördü

5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, toplam 5 araçta hasar meydana geldi.

Sitede bulunan 3 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, binalardaki duman tahliyesinin ardından vatandaşlar evlerine döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası