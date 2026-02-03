Aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbol dünyasından isimlerin olduğu birçok ünlünün ortaya çıkan harcamaları şaşkına çevirdi. Ünlü isimler, 150 bin lira ödeyip evlerindeki giyinme dolaplarını düzelttiriyor.

Gardırobu düzenlemek için profesyonel yardım almak ünlü isimler arasında yeni moda oldu. Dolabın büyüklüğüne göre 50-150 bin TL bedelle eve gelen stilistler, eşyaları düzenliyor, hangi kıyafetleri neyle giymeleri konusunda ünlülere tavsiyeler veriyor.

OYUNCU DA VAR, FUTBOLCU DA

Sabah'ta yer alan habere göre Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey'in yanı sıra futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin elbise dolapları için stilistlerle anlaştığı ortaya çıktı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel düzenleyiciler ile eşyaların ya da dolabın büyüklüğüne göre 50 ile 150 bin lira arası bir bedelle anlaşma sağlanıyor. Uygun günde eve gelen stilistler, eşyaları renk uyumuna göre tasnif ediyor. Ardından özel kombinler yapıp nasıl giyinilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

