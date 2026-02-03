Türkiye’nin sulak alanları hızla yok oluyor. Bu durum toprağı da vuruyor. Kuruyan göller kuraklığı artırıyor, kuşları ve canlıları ortadan kaldırıyor. Uzmanlar “Suyun yüzde 80’i sulamada harcanıyor. Vahşi sulamaya acil tedbir alınmalı” diyor.

Türkiye’de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi’nin büyüklüğünü aştı. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, bunun en büyük sebebinin zirai sulama olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İklim değişikliği ve kuraklık tehdidi: Suya erişimde maliyet artacak

1,5 MARMARA DENİZİ GİTTİ

Kullanılabilir suyun yüzde 80’inin tarımsal sulamada harcandığına dikkati çeken Arslan “Son 60 yılda kaybedilen sulak alanların yüz ölçümü 2 milyon hektara ulaştı. Anadolu’nun iç kesimlerinde yer alan Konya kapalı havzasının sulak alanları, Tuz Gölü ve göller yöresindeki birçok sulak alan tamamen kurudu ya da ciddi oranda küçüldü. Bu alanların korunduğu ve alanlarını genişlettiği bölgelerde kuraklıkla doğal bir denge kurulabiliyor” dedi. Sulak alanların, ormanlar ve okyanuslar gibi karbon yuttuğunu ifade eden Arslan “Sulak alanların eski hâline döndürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası