Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde "Dünya Kanser Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte pop dünyasının ünlü ismi Hande Yener yer aldı. Meme kanserini erken tanı sayesinde yenmeyi başaran Yener, ameliyat sonrası vücudundaki drenlerle sahneye çıktığını açıklarken duygusal anlar yaşadı.

"ESTETİK KAYGIYLA GÖĞSÜMÜ KONTROL EDERKEN KİTLEYİ FARK ETTİM"

Kanser teşhisi sürecini anlatan Hande Yener, "Her şey aslında dibe vurmakla başladı. Moralimi bozan, modumu düşüren çok fazla şey vardı. İnsanlar, olaylar, hayatımdaki ilişkiler, arkadaş, dost, sevgili. Hiç fark etmiyor. Kafama o kadar çok şey takıyordum ki hayata bakışım değişmişti. Kendimi değersizleştirmiştim. Daha da kötüsü başkalarının beni değersizleştirmesine izin verdiğimi fark ettim. Ben kitleyi elimle buldum. Normalde yapmayacağım bir şeyi yaptım. Biraz kilo vermiştim. Kilo verince bir sarkma oldu mu diye kontrol ederken elime bir şey geldi. Aslında iyi niyetle ve estetik açısından bakarken elime bir kitle geldi. Hiçbir zaman ‘kötü bir şeydir’ diye düşünen biri olmadım ama o an içimde garip bir his oluştu. ‘Bende bir şey var’ dedim" ifadelerini kullandı.

HANDE YENER’DEN ‘KONTROLDEN KAÇMAYIN’ TAVSİYESİ

Vakit kaybetmeden doktora gittiğini belirten ünlü şarkıcı, "Ayakkabılarımı giyip hemen doktora gitmeye karar verdim. Çünkü kontrole gitmek, insanın kendine verdiği değerin bir göstergesi. Kontrole gitmeyi inanılmaz önemsiyorum. Çünkü bu da kendimize verdiğimiz bir değer aslında. Kontrole gitmekten korkan insanların hayatına yeterince değer vermediğini düşünüyorum. Teknoloji bu kadar ilerlemişken, erken teşhisin bu kadar önemli olduğu bir dönemde kaçmak bana doğru gelmiyor" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATI

Ameliyat sürecini anlatan Yener, "Doktorum ‘Buraya silikon koymamız gerekiyor’ dediğinde, ‘Benim için önemli değil’ dedim. Ama o bunun daha doğru olacağını söyledi. Ben de ‘Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın’ dedim. Çünkü benim yapacak çok şeyim var, söyleyecek çok sözüm var, oğlum var, köpeklerim var, sevenlerim var" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

AMELİYATTAN SONRA ÖDÜL TÖRENİNDE ŞARKI SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ameliyattan sonraki dönemde kendisine ödül törenine gitme teklifi geldiğini belirten Hande Yener, "Bunun bana iyi gelebileceği söylendi. Hiç düşünmeden kabul ettim. Hazırlandım ve ödül törenine gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Medyayla da paylaşmadım. Çünkü insan önce kendisi kabulleniyor, sonra anlatabiliyor. ‘Mor’ şarkısının klibine ödül verileceği söylendi. Zaten o dönemde pandemi vardı, büyük bir etkinlik yapılmayacağı, sadece ayaküstü bir çekim olacağı ve ödülün alınacağı ifade edildi. Bunun bana iyi gelebileceğini düşünerek hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Üst kata çıkıp giyinme odama girdim. Vatkalı bir ceket arıyordum. Ameliyat sonrası takılan drenleri vatkaların içine sakladık. O şekilde Altın Kelebek Ödül Törenine gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Medyayla da paylaşmamıştım. Çünkü insan bazı şeyleri önce kendisi kabullenemiyor. Her sırrı hemen açıklayamıyorsun" dedi.

Şarkıcı Hande Yener’e ayna ve çiçek takdim edilmesinin ardından etkinlik alkışlarla sona erdi.

