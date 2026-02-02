Anadolu Ajansı
Yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset çıktı! Kimlikleri henüz belirlenemedi
İstanbul Esenler'de bulunan bir iş yerinde başlayan yangının söndürülmesi sonrası ekipler dehşet veren bir tablo ile karşılaştı. Yanan iş yerinde 2 cansız beden bulundu. Ekiplerin incelemesi devam ederken, cesetlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
Özetle
2 dk önce
Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti.
- Yangın Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde çıktı.
- Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının ardından iş yerine giren ekipler tarafından iki ceset bulundu.
- Ölen kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.
- Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenler'de, iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kimliği belirlenemeyen 2 kişiye ait ceset bulundu.
Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
YANGIN SONRASI İŞ YERİNDEN 2 CESET ÇIKTI
Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.
Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
