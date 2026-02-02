İstanbul Esenler'de bulunan bir iş yerinde başlayan yangının söndürülmesi sonrası ekipler dehşet veren bir tablo ile karşılaştı. Yanan iş yerinde 2 cansız beden bulundu. Ekiplerin incelemesi devam ederken, cesetlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

