İstanbul'da metro raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir metro raydan çıktı. Metroda bulunan yolcular tahliye edilirken ulaşımda aksama meydana geldi. Ekipler metroya ilişkin çalışma başlattı.
Gündem 51 dk önce
Esenler'de bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı.
- Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro raydan çıktı.
- Raydan çıkma nedeni belirlenemedi.
- Yolcular tahliye edildi.
- Ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.
- Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.
Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, ULAŞIM AKSADI
Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.
Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
