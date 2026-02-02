İstanbul'un Esenler ilçesinde bir metro raydan çıktı. Metroda bulunan yolcular tahliye edilirken ulaşımda aksama meydana geldi. Ekipler metroya ilişkin çalışma başlattı.

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, ULAŞIM AKSADI

Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

