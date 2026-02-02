HABER MERKEZİ
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel telefonda görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak Osmaniye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti ve Berat Kandili’ni kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.
Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı Özel’e teşekkürlerini iletti.
Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.
