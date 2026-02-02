Trump’ın yeniden sahneye çıkması Yunanistan’ın dış politika hesaplarını altüst etti. Yunan basınına yansıyan değerlendirmelere göre, bazı Yunan diplomatlar Miçotakis’e, Erdoğan faktörünün artık göz ardı edilemeyeceği ve Ankara ile diyalogda daha temkinli bir çizgiye geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Ege ve Doğu Akdeniz’de artan belirsizlik karşısında Atina’nın Ankara ile diyaloğu "zorunluluk" olarak gördüğünü yazdı.

Özellikle ABD’de Donald Trump’ın yeniden sahneye çıkmasıyla Yunanistan’ın dış politikada daha kırılgan bir konuma sürüklendiğini ele alınırken, Yazar Pierros Tzanetakos, ABD Başkanı Trump'ın Yunanistan'ı kasten geri plana sürüklediğini öne sürdü:

"Donald Trump'ın Batı güvenlik sistemini yeniden düzenleme hamlelerinin yol açtığı jeopolitik girdap içinde, ABD'nin liberal dünyanın merkezcil gücü rolünden vazgeçmesi ve hatta NATO topraklarının ilhakını talep etmesi karşısında, Ege ve Doğu Akdeniz'de sükunetin korunması mutlak önceliği oldu. Ankara'da Yüksek İşbirliği Konseyi (SCC) toplantısının düzenlenmesine ilişkin son istişareler sürerken öngörülemeyen gelişmeler olmazsa, toplantı tarihinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor . Yunanistan'ın başkentinde, 'Trump 2.0 dönemi'nin yakınlaşma gerektirdiği görüşü yaygınlaşmış durumda."

Türkiye’nin Washington hattında güç kazandığı, Yunanistan’ın ise Avrupa’ya sıkıştığı değerlendirmesini yapan yazar, Miçotakis yönetiminin bundan sonraki süreçlerde özellikle Ege konusundaki tonunu yumuşatacağını ileri sürdü.

To Vima'ya konuşan diplomatik kaynaklar, "Mevcut tam asimetri bağlamında, doğrudan iletişim kanallarının işleyişi sadece gerekli değil, aynı zamanda varoluşsal bir meseledir. Doğrudan iletişim kanallarının açık tutulmaması halinde risklerin hızla büyüyebileceğini kabul ediyoruz"

Yunan diplomatlardan Miçotakis’e Erdoğan uyarısı! ‘Trump mecbur bıraktı geri adım atmalıyız

ANKARA GERÇEĞİ ATİNA’YI ZORLUYOR

Yunan diplomatlar ayrıca "Rusya ve Ukrayna bile masaya otururken Türkiye ile konuşmamak mümkün değil" yorumunda bulundu. Eski Yunan bakanı ise, özellikle Yunanistan–Türkiye ilişkileri açısından ülkesinin zor bir konumda bulunduğunu itiraf etti.

"Ankara açık biçimde Washington’a yönelirken, Atina Avrupa’nın merkezinden uzaklaşamıyor. Egemenlik ve egemenlik hakları konularında Erdoğan, Trump’a benzer şekilde düşünüyor; bu nedenle Yunanistan tercihlerini yaparken son derece dikkatli olmalı" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"YUNANİSTAN HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİR"

Aynı değerlendirmede, Yunanistan Başbakanı’nın Ankara’ya gitmesi yönünde bir süredir baskı bulunduğu aktarıldı. Ancak deneyimli diplomatik çevrelere göre ortada yapıcı bir gündem yer almadığı ifade edildi. Kaynaklar, “Başbakanın Ankara’ya gitmesi için baskı vardı ancak somut ve yapıcı bir gündem bulunmuyordu” derken, “Türk tarafı örneğin Ege’de diyaloğun hızlandırılmasını talep ederse, Atina bu talep karşısında hazırlıksız kalabilirdi” uyarısında bulundu.

Yunan diplomatlardan Miçotakis’e Erdoğan uyarısı! ‘Trump mecbur bıraktı geri adım atmalıyız

FİDAN’IN ÇIKIŞLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ege ve karasuları konusundaki açıklamalarının Atina’da dikkatle takip edildiği belirtildi. Yunan tarafı resmi pozisyonunu değiştirmese de, Ankara’nın söylemlerinin "oyun kurucu" nitelik taşıdığı ve gündemi belirlediği kabul edildi.

YUNANİSTAN İKİLEMDE: AVRUPA MI ABD Mİ?

To Vima, Atina’nın en büyük açmazının Avrupa ile ABD arasında denge kurmak olduğunu yazdı. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerde elini güçlendirdiği, Yunanistan’ın ise manevra alanının daraldığı değerlendirmesi yapıldı. Gazeteye göre Ankara, bu süreçte daha rahat ve özgüvenli bir diplomasi yürütüyor.

DİYALOG ANKARA’NIN ŞARTLARINDA

Yunan basınına yansıyan tabloya göre, Atina Ege’de tansiyonun yükselmesini istemiyor ancak süreci yönlendirme gücünü de büyük ölçüde kaybetmiş durumda. To Vima, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Yunanistan için bir "nefes alma" fırsatı olduğunu yazarken, Ankara’nın bölgedeki belirleyici rolünü de itiraf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası