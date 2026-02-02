Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk olacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi değerlendirmeler yaptı.

DURAN VE CHERIF HAKKINDA

Jhon Duran hakkındaki ayrılık iddiaları ve yeni transfer Sidiki Cherif'e dair konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon Duran, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyordu ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil. Sidiki Cherif gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı mutluyum. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

"ONUNLA VE ONSUZ FENERBAHÇE ARASINDA FARK VAR"

Edson Alvarez'in takım için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Tedesco, "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır." diye konuştu.

