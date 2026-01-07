Su Politikaları Derneği, artan kuraklık riski, iklim değişikliği ve nüfus baskısı karşısında acil olarak Su Yasası’nın çıkarılması gerektiğini belirterek gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde “büyük sosyal ve ekonomik maliyetlerin” doğacağı uyarısında bulundu.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Büyükşehirlerde planlı su kesintisi uygulanmaya devam ederken Su Politikaları Derneğinin hazırladığı “Büyük Kentlerimizde Su Hizmetleri Yönetimi” raporu su yönetimindeki problem ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

Raporda, su yönetiminde yenilikçi bir anlayışla yeniden yapılanmaya ihtiyaç bulunduğu, iklim değişikliği ve diğer artan baskıların etkisi altında, suyun akılcı, planlı ve verimli kullanılmasının ulusal güvenlik konusu hâline geldiği vurgulandı. Raporda, artan kuraklık riski, iklim değişikliği ve nüfus baskısı karşısında Su Yasası’nın bir an önce çıkarılmasının zorunlu hâle geldiği belirtildi.

Türkiye’nin su kaynaklarını il sınırlarına göre değil, nehir havzaları ölçeğinde yönetmesi gerektiği vurgulanan raporda Su Yasası’nın gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Aksi hâlde kuraklık, altyapı sorunları ve suya erişimde yaşanacak sıkıntıların, önümüzdeki yıllarda daha büyük sosyal ve ekonomik maliyetler getireceği kaydedildi.

RADİKAL ADIMLAR YOLDA

Türkiye’nin su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığına dikkat çekilen raporda, içme suyu şebekelerindeki yüzde 50’ye varan yüksek kayıp ve kaçak oranlarına dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kanunu ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Bu yıl içinde Meclis’e gelmesi beklenen kanunla su konusunda radikal adımlar atılacak. Kayıp kaçak oranları önce yüzde 25’e, ardından kademeli olarak yüzde 10’a düşürülecek. Tarım sektöründe basınçlı sulama sistemleri zorunlu hâle gelirken, kullanılan su ölçülerek kayıt altına alınacak. Sanayide atık suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılması teşvik edilecek. Kentlerde ise yeni yapılacak binalarda gri su ve yağmur suyu sistemleri zorunlu olacak, kuraklığa dayanıklı bitkilerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yağmur suyu, deniz suyu ve arıtılmış atık su gibi alternatif su kaynaklarının kullanımı desteklenecek. Yer altı sularında emniyetli verim sınırını aşan çekimler yasaklanacak.

