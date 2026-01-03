ABD’deki Mammoth Cave’de 325 milyon yıllık iki dev köpekbalığı fosili keşfedildi.

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük mağara sistemi olarak bilinen Mammoth Cave’de bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı.

Yer altına 675 kilometre boyunca uzanan mağara sisteminde, 325 milyon yıl önce yaşamış iki yeni tarih öncesi köpekbalığı fosili bulundu.

TARİH ÖNCESİ DENİZLERDEN GELEN İZLER

Uzmanlara göre keşfedilen fosiller, günümüzde Kuzey Amerika’nın doğusunu kaplayan bölgelerin bir zamanlar sıcak ve sığ denizlerle örtülü olduğunu göstermekte.

Bu denizlerde çok sayıda balık türü ve büyük yırtıcılar yaşıyordu. Mammoth Cave’de bugüne kadar 70’ten fazla antik balık türü tespit edildi.

İKİ YENİ DEV KÖPEKBALIĞI TANIMLANDI

Yeni bulunan türler Troglocladodus trimblei ve Glikmanius careforum olarak adlandırıldı. Bu köpekbalıkları, ctenacanth olarak bilinen antik bir gruba ait.

Her iki türün de yaklaşık 3 ila 3,6 metre uzunluğunda olduğunu ve günümüz okyanus köpekbalıklarına benzer boyutlara ulaştığını bilgisi aktarıldı.

NADİR KIKIRDAK BULGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Glikmanius careforum’a ait genç bir bireyin kısmi çene kemikleri, köpekbalıklarının kıkırdak yapısına dair nadir bilgiler sundu.

Kıkırdak dokuların fosilleşmesi zor olduğu için bu bulgu bilimsel açıdan büyük önem taşıyor.

PANGEA DÖNEMİNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, fosillerin süper kıta Pangea’nın şekillenmeye başladığı döneme ait olduğunu söyledi. Kara kütlelerinin birleşmesiyle deniz seviyeleri yükselip alçaldı, bu süreç köpekbalıklarının yayılımını ve çeşitlenmesini etkiledi.

DAR GEÇİTLERDE ZORLU ÇALIŞMA

Fosiller, mağaranın dar geçitlerinde ve nehir kanallarında yürütülen zorlu saha çalışmalarıyla bulundu. Araştırmacılar ve gönüllüler, hassas kalıntılara zarar vermemek için saatlerce titiz çalışma yürüttü. Mammoth Cave’in sabit sıcaklığı, fosillerin iyi korunmasına katkı sağladı.

BİLİM DÜNYASI İÇİN YENİ BİR KAPI

Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre söz konusu keşif yalnızca iki yeni türle sınırlı kalmayacak.

Mammoth Cave’in derinliklerinde, tarih öncesi deniz yaşamına dair yeni sürprizlerin bulunabileceği değerlendiriliyor.

