Esenyurt'ta bir sitedeki 14 katlı binanın 5'inci katında yangın çıktı. Adrese çok sayıda ekip yönlendirildi, insanlar tahliye edildi.

Yangın, 03.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1046. Sokak'ta meydana geldi. Bir site içinde yer alan 14 katlı binanın 5. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

TÜM BİNAYI DUMAN KAPLADI

Önce katı sonra bütün apartmanı duman kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar, komşularını uyandırıp itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

4 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Apartmanı saran duman sebebiyle 4 kişi dumandan etkilenirken 14 katlı bina tedbiren tamamen tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler ambulansların içinde oksijen desteği alarak ayakta tedavi edildi.

YANGIN ANI KAMERADA

Öte yandan yangının ilk anları vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın içinde çıkan yangın sonucu hasar oluşan duvarları görünürken, bina sakinlerinin aşağı yürüyerek indiği görülüyor. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

