2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları için heyecan dorukta. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grubu ikinci sırada tamamlamasına kesin gözüyle bakılırken, "Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları için geri sayım başladı. Eleme guruplarında son maçlar bu hafta tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off turunda finali kazanan takım Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmiş olacak. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminden sonra belli olacak.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde: Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

