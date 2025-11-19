Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Böylece Türkiye, E Grubu'nu 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar Dünya Kupası'na katılma yolunda play-off turunu garantilerken, "Bir sonraki milli maç ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri.

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, bir sonraki milli maça play-off turunda çıkacak. Elemelerde topladığı puanlarla play-off'larda birinci torbada yer almaya hak kazanan Türkiye, dördüncü torbadaki takımlardan biriyle eşleşecek.

Ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçı 26 Mart 2026’da, final karşılaşması ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak play-off turunda yarı final ve final maçlarını kazanırsa Dünya Kupası biletini alacak.

İŞTE TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde: Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

CÜNEYT AKÇATEPE

